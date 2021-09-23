Первый этап репетиционного тестирования стартует в октябре

Первый этап репетиционного тестирования 2021/2022 учебного года стартует в октябре, сообщил директор РИКЗ Юрий Миксюк.

РТ можно пройти непосредственно в пункте тестирования либо онлайн. Чтобы пройти тестирование, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РИКЗ.

"Репетиционное тестирование проводится в три этапа: первый состоится в октябре - декабре, второй - в январе - феврале 2022 года, третий - в марте - апреле 2022-го. Перечень учреждений образования, на базе которых можно пройти испытание, будет размещен на сайте РИКЗ. При этом каждый пункт проведения тестирования определяет свой график проведения и количество участников РТ по учебным предметам", - рассказал Юрий Миксюк.

Репетиционное тестирование - хороший инструмент для самоконтроля и подготовки к ЦТ, который достаточно востребован у абитуриентов. "Репетиционное тестирование позволяет абитуриентам, во-первых, определить пробелы в знаниях. Во-вторых, познакомиться с технологией централизованного тестирования и как-то психологически подготовиться", - отметил директор РИКЗ.