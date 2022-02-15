Первый этап интернет-олимпиады по школьным предметам стартовал в БГПУ

В БГПУ стартовал первый этап интернет-олимпиады по школьным предметам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На участие в интернет-олимпиаде зарегистрировалось более 9 тыс. учащихся из всех регионов страны. Интернет-олимпиада будет проводиться по учебным предметам "Физика", "Математика", "Информатика", "География", "Биология", "Химия", "История", "Обществоведение", "Искусство (отечественная и мировая художественная культура)", "Белорусский язык", "Русский язык", "Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский)".

Тестовые задания интернет-олимпиады включают материал по всей образовательной программе общего среднего образования по каждому предмету и ориентированы на учащихся старших классов. Вместе с тем к участию допускаются учащиеся любых классов, что позволит им повысить свой уровень эрудиции в определенной предметной области и приобрести опыт участия в подобных испытаниях.

В этом году помимо олимпиады по основным предметам программы среднего образования добавилась межпредметная интернет-олимпиада для младших школьников "Лабиринты знаний". Факультет начального образования БГПУ разработал 2 уровня заданий, рассчитанных на учащихся 3-4-х классов.

Первые два этапа интернет-олимпиады проходят традиционно в дистанционном формате в виде онлайн-тестирования. Третий этап - очный, проводится в форме письменной работы в аудиториях соответствующих факультетов. Работы по информатике имеют творческий характер и проводятся в компьютерных классах физико-математического факультета.

Учащиеся, которые показали лучшие результаты в двух дистанционных этапах, становятся участниками заключительного очного этапа интернет-олимпиады и получают от руководства факультета сертификаты финалистов интернет-олимпиады по соответствующему учебному предмету.

Победители интернет-олимпиады по каждому предмету награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени соответственно, а также ценными подарками от ректората университета. Общеобразовательным учреждениям, представители которых по итогам всех трех этапов показали наилучшие результаты, вручаются благодарственные письма от БГПУ за активное участие в олимпиаде и качественную подготовку учащихся по предметам школьной программы.

Первая интернет-олимпиада была проведена в 2011 году по предмету "История", в ней приняли участие 206 человек. Олимпиада получила признание и популярность среди учащихся. С каждым годом увеличивалось количество участников, добавлялись новые предметы. За 11 лет проведения интернет-олимпиады в ней поучаствовали более 50 тыс. учащихся.