2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть

БЕЛТА 58 0

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть

4 октября в 18.20 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт.

Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »