4 октября в 18.20 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт.

Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.