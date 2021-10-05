Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть
БЕЛТА 58 0
4 октября в 18.20 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт.
Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.
также
-
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть
-
Facebook после шестичасового сбоя возобновил работу
-
СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года
-
Пользователи сообщили о проблемах в работе Gmail
-
Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации