Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Торжественная церемония по повышению мощности прошла с участием главы государства Александра Лукашенко.

За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн кВтч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн куб.м природного газа на сумму около $1 млн.

Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%.

Энергетическому пуску предшествовал большой объем работ - по проверке готовности технологических систем и оборудования к этапам освоения тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала.

В соответствии с программами испытаний мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной - 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.