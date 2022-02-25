Первый энергоблок БелАЭС выработал 7,6 млрд кВт/ч электроэнергии

Энергоблок №1 Белорусской атомной электростанции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал 7,6 млрд кВт/ч электроэнергии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевой для отрасли проект - сооружение Белорусской атомной электростанции. В прошлом году, 10 июня, был подписан акт ввода первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Сейчас он работает на номинальной мощности. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) выработано 7,6 млрд кВт/ч электроэнергии. Это позволило обеспечить замещение около 2 млрд куб.м. природного газа", - сказал Виктор Каранкевич.