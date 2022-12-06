Первый энергоблок БелАЭС выработал 10 миллиардов кВт·ч электроэнергии
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Первый энергоблок БелАЭС выработал 10 миллиардов кВт·ч электроэнергии с момента включения в сеть, пишет "Рэспублiка".
По информации ведомства, выработанная электроэнергия позволила заместить 2,8 миллиарда кубов природного газа. Кроме того, работа блока дала возможность предотвратить попадание в атмосферу 4,3 миллиона тонн парниковых газов.
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