Первый энергоблок БелАЭС выработал 10 миллиардов кВт·ч электроэнергии с момента включения в сеть, пишет "Рэспублiка".

По информации ведомства, выработанная электроэнергия позволила заместить 2,8 миллиарда кубов природного газа. Кроме того, работа блока дала возможность предотвратить попадание в атмосферу 4,3 миллиона тонн парниковых газов.