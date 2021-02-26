Первый энергоблок БелАЭС выработал 1,5 млрд кВт.ч электроэнергии

Энергоблок №1 Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал 1,5 млрд кВт.ч электроэнергии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"В настоящее время на первом энергоблоке проходит этап опытно-промышленной эксплуатации. С момента включения энергоблока в сеть (3 ноября 2020 года) уже выработано около 1,5 млрд кВт.ч электрической энергии, - сказал Виктор Каранкевич. - В дальнейшем мы планируем завершать этап опытно-промышленной эксплуатации - проведение динамических испытаний с последующим переходом на комплексное опробование первого энергоблока в течение 15 суток работы на полной номинальной мощности".

По его словам, после этого будет организована работа по приемке блока в промышленную эксплуатацию правительственной приемочной комиссией.

По второму энергоблоку строительно-монтажная готовность составляет 78%. "Осуществляется монтаж основного технологического оборудования, технологических систем, прокладка кабельной продукции, работа по вертикальной планировке и строительству дорог", - добавил министр.