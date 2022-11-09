Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

9 ноября в 12.33 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт.

В соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.