Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
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Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
9 ноября в 12.33 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт.
В соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.
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