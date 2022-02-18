Первых перелетных птиц заметили в Беловежской пуще и окрестностях

В Беловежской пуще и окрестностях замечены первые перелетные птицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на научный отдел национального парка.

"Возможно вы удивитесь, но весна в этом году уже пришла. Этому способствовал теплый атмосферный фронт, пришедший к нам с Балтики. На него и пришелся прилет основной массы водно-болотных пернатых. Небо и все окрестные открытые биотопы уже с серыми журавлями и гусями. Их количество растет с каждым днем. На оттаявших пущанских водоемах и реках замечены серые и большие белые цапли, в многочисленных стайках уток к кряквам добавились чирки-свистунки, свиязи, гоголи и шилохвости", - рассказали в научном отделе.

В основной точке наблюдений орнитологов - в месте слияния Правой и Левой Лесных рек у деревни Угляны - в первой половине февраля одновременно зарегистрировано скопление более 1,5 тыс. крякв. Среди них были восемь лебедей-кликунов, четыре лебедя-шипуна, два чирка-свистунка, более двадцати гоголей, пятнадцать свиязей, восемь шилохвостей, четыре больших крохаля, шесть серых гусей и четыре гуся-гуменника. Были слышны трубные крики не менее двух пар серых журавлей. При все этом в прирусловой части Лесной бродили три серые и две большие белые цапли.

"Последнее зашифрованное сообщение поступило сегодня утром. Мы его расшифровали. Там прибыли полевые жаворонки и стайки скворцов", - шутя добавили в научном отделе.