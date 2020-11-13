Первые срочники отправились в войска Беларуси

12 ноября началась отправка граждан Республики Беларусь, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией в стране торжественные мероприятия, посвященные началу отправки нового пополнения в войска, в столице и во всех областных центрах не проводились.

Как рассказали в Миноборы, в первый день отправки в войска направлены около тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72 ОУЦ, Минской военной комендатуры и роты информационных технологий УО «Военная академия Республики Беларусь».

Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь планируется направить около десяти тысяч человек. Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около двухсот человек.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 65 тысяч молодых людей.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 65 тысяч молодых людей. Отправка пополнения в войска продлится до 30 ноября, принятие присяги запланировано на 12 декабря.

mogilevnews.by