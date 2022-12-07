Первые новогодние чудеса случаются в Бобруйске

Ваня – инвалид по слуху, но это не мешает ему быть активным и творческим. Он радует маму успехами в учебе и помогает ей с домашними хлопотами. Они уже подготовились к Новому году в своей уютной квартире в том самом доме на привокзальной площади, где написано «Бобруйск – город для жизни». Здесь мило и тепло, а еще здесь исполняются самые заветные желания. Ваня любит спорт: занимаются с мамой плаванием, в парке катаются на лыжах и коньках, летом предпочитают велосипеды. Поэтому в этом году мальчик мечтал о спортивном комплексе. Его желание должно было осуществиться.

Председатель областной организации РОО «Белая Русь» и военный комиссар области Александр Горошкин с почетной миссией прибыл в квартиру Вани для осуществления детской мечты. Улыбается, что в форме не очень похож на Деда Мороза, но это не мешает исполнить детскую грезу.

– Всегда такие события для меня волнительны, – говорит полковник. – Мне посчастливилось быть сразу в двух коллективах: я являюсь председателем офицерского собрания области и «Белой Руси». Сегодняшний подарок от офицеров Могилевщины. Ежегодно мы выбираем двух деток из разных регионов и осуществляем их мечту.

Спортивный комплекс ждет еще установка, с которой тоже обещали помочь, но огонек волшебства и счастливого детства уже играет в глазах Вани. В ответ школьник подарил Александру Григорьевичу глиняную фигурку, которую сделал сам. Теплые минуты встречи завершились чаепитием.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» будет проводиться в Беларуси до 15 января 2023-го. Во всех регионах страны она пройдет с поддержкой волонтеров, представителей сферы образования, высших учебных заведений, студентов.