Первые матчи «Динамо-Шинник» проведет в Минске: планировалось, что команда будет базироваться в Бобруйске
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Первые несколько месяцев домашние матчи «Динамо-Шинник» будет проводить в столичной «Олимпик-Арене», сообщает Bobrlife со ссылкой на пресс-службу клуба.
Это решение прокомментировал спортивный директор «Динамо-Шинника» Алексей Ефименко:
– Основной домашней площадкой была заявлена «Бобруйск-Арена», которая не раз собирала аншлаги на матчах МХЛ в прошлом. Однако регламент КХЛ и, соответственно, МХЛ достаточно жесткий с точки зрения инфраструктуры клубов. В «Бобруйск-Арене» необходима замена бортовой системы, поэтому первые домашние серии мы проведем в столице.
Работы по поставке и монтажу новой коробки займут еще несколько месяцев, но, надеюсь, команда как можно скорее сможет вернуться в Бобруйск, ведь ребята наслышаны о том, как в городе любят хоккей и поддерживают местные команды.
Ранее сообщалось, что белорусский клуб «Динамо-Шинник» в следующем сезоне станет выступать в МХЛ, а команда будет базироваться в Бобруйске.
Первые домашние матчи команды пройдут 21 и 22 сентября против «СКА-Варягов».
Подготовил Виктор ЧАБАН.