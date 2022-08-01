Первые матчи «Динамо-Шинник» проведет в Минске: планировалось, что команда будет базироваться в Бобруйске

Первые несколько месяцев домашние матчи «Динамо-Шинник» будет проводить в столичной «Олимпик-Арене», сообщает Bobrlife со ссылкой на пресс-службу клуба.

Информация! Команда «Динамо-Шинник» была основана в 2010 году. На протяжении четырех сезонов выступала в МХЛ, трижды выходила в плей-офф. Четыре раза принимала участие в розыгрыше Кубка мира среди молодежных клубных команд, где три раза подряд занимала четвертое место. За бобруйскую команду в МХЛ выступали Андрей Белевич («Торпедо»), Евгений Лисовец («Адмирал»), Дмитрий Знахаренко («Амур»). В МХЛ «Динамо-Шинник» будет играть в дивизионе «Серебряный» Западной конференции.

Это решение прокомментировал спортивный директор «Динамо-Шинника» Алексей Ефименко:

– Основной домашней площадкой была заявлена «Бобруйск-Арена», которая не раз собирала аншлаги на матчах МХЛ в прошлом. Однако регламент КХЛ и, соответственно, МХЛ достаточно жесткий с точки зрения инфраструктуры клубов. В «Бобруйск-Арене» необходима замена бортовой системы, поэтому первые домашние серии мы проведем в столице.

Работы по поставке и монтажу новой коробки займут еще несколько месяцев, но, надеюсь, команда как можно скорее сможет вернуться в Бобруйск, ведь ребята наслышаны о том, как в городе любят хоккей и поддерживают местные команды.

Ранее сообщалось, что белорусский клуб «Динамо-Шинник» в следующем сезоне станет выступать в МХЛ, а команда будет базироваться в Бобруйске.

Первые домашние матчи команды пройдут 21 и 22 сентября против «СКА-Варягов».

Подготовил Виктор ЧАБАН.