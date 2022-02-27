Утро в день Референдума. Первые избиратели приходят на участки

Сегодня, 27 февраля, стартовал основной день голосования на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Напомним, что перед этим в стране с 22 по 26 февраля проходило досрочное голосование. Сегодня избирательные участки в Бобруйске открылись в 8 часов утра, закроются они в 20:00. Корреспонденты «БЖ» побывали на участке для голосования №1, который расположился в здании лесотехнического колледжа и посмотрели, как организована работа комиссии.

На часах 8.00. Председатель комиссии опечатывает урну для голосования, после чего участок открывает двери для первых посетителей. За ходом голосования внимательно следят представители миссии наблюдателей от СНГ.

– Наша задача – мониторинг волеизъявления граждан Беларуси. Сегодня начался основной день голосования, посмотрев работу комиссий в Могилеве, Бобруйске, мы отмечает, что нарушений в ходе волеизъявления граждан не зафиксировано. Комиссия работает профессионально, созданы все условия для голосующих. На участке, где мы присутствуем, мы видим большую активность в досрочном голосовании. И сейчас, в начале девятого утра, люди идут в хорошем настроении, видим. Сегодня все проходит в соответствии с законодательством Республики Беларусь, – подчеркнул Михаил Зубарев, международный наблюдатель от СНГ.

По словам председателя комиссии, работа на участке идет по плану. Всего здесь зарегистрировано 2680 голосующих. Участок охватывает улицы Ленина, Куйбышева, пр-т Георгиевский, Володарского, Менделеева, Комбинатскую и другие. К слову, на участке создана безбарьерная среда для людей с инвалидностью, организована специальная кабинка для голосования для этой категории граждан. Также поступило уже 11 заявок от бобруйчан, которые хотят проголосовать на дому – для этого здесь организованы выездные группы. На участке работает буфет, где можно приобрести кулинарную и кондитерскую продукцию.