Первую операцию по пересадке сердца провели в Могилеве

В Могилеве провели первую в области операцию по пересадке сердца, передает БЕЛТА. Об этом сообщил главный врач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик.

"Операция прошла в нашем учреждении здравоохранения сегодня ночью, она длилась практически 6 часов, - уточнил Анатолий Кулик. - И донором, и реципиентом стали жители нашего региона. Всего в операционной были задействованы около 20 человек медицинского персонала. Оперативное вмешательство проводил главный кардиохирург Беларуси, доктор медицинских наук, академик Белорусской Академии медицинских наук Юрий Островский".

Сердце пересадили 43-летнему молодому человеку с предельной сердечной недостаточностью. По словам медиков, к данной операции начали готовиться сразу после открытия нового кардиохирургического корпуса, которое состоялось 5 ноября 2021 года. Операция стала уникальной и определяющей для дальнейшего развития Могилевской областной клинической больницы, уверен главврач.

"Операция на открытом сердце для нас не просто воплощение мечты, а нечто большее, - подчеркнул Анатолий Кулик. - В Могилеве сейчас делается то, что можно сделать во всем мире.

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