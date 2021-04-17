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Первомайский район принял участие в республиканском субботнике

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Первомайский район принял участие в республиканском субботнике

В рамках республиканского субботника представители трудовых коллективов организаций Первомайского района, работники и учащиеся средне - специальных и профессионально - технических учреждений образования приняли участие в благоустройстве и наведении порядка на прилегающих и закреплённых территориях (тротуарных дорожек, проезжих частей), дворовых территорий жилых домов, лесопарковых зон, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов. Представители учреждений дошкольного образования Первомайского района осуществили подготовку детского - оздоровительного лагеря "Ромашка" к летнему сезону.
­ Все вместе с хорошим настроением и позитивными эмоциями трудовой десант района сделал Первомайский еще краше и уютнее!

Администрация Первомайского района города Бобруйска.

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