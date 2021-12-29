Первомайская районная организация РОО «Белая Русь» подвела итоги конкурсов проведенных в 2021 году

Вот уже 3 год подряд Первомайской районной организацией г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в канун Нового года проводится традиционный декоративно-прикладной конкурс «Креативная елка». Целью проведения данного конкурса является формирование условий для творческого потенциала, развитие творчества и самодеятельных инициатив.

В этом году призовые места распределись следующим образом:

1 место - Акушевич Захар, учащийся 2 «Г» класса ГУО «Средняя школа №32 г. Бобруйска»

2 место – коллективная работа первичной организации ГУО «Ясли-сад №50 г. Бобруйска» РОО «Белая Русь»

3 место – Запольская Ульяна, учащаяся 3 «В» класса ГУО «Средняя школа №35 г. Бобруйска»

С целью воспитания гражданско-патриотической и духовно-нравственной культуры, патриотических взглядов и гражданского самосознания детей и молодежи Республики Беларусь Первомайской районной организацией был проведен конкурс рисунков «Беларусь – наш общий дом!».

1 место – Борисенко Яна Дмитриевна, 4 года ГУО «Ясли-сад №63 г. Бобруйска»

2 место – Баранова Алина, учащаяся ГУО «Средняя школа №23 г. Бобруйска»

3 место – Леонович Анастасия Дмитриевна, помощник воспитателя ГУО «Ясли-сад №20 г. Бобруйска».

В рамках акции «В Новый Год – с Белой Русью!» второй год подряд проходит районный этап областного конкурса писем «Письмо Деду Морозу» среди детей членов РОО «Белая Русь», с целью популяризации деятельности РОО «Белая Русь», поддержки семей членов РОО «Белая Русь», а также развития творческих способностей детей.

Конкурс проводился по двум категориям: «Дети до 10 лет» и «Дети с 10 до 14 лет» на тему - «Письмо Деду Морозу».

В категории «Дети до 10 лет»:

Лисовский Михаил, ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»

Литвинко Захар, ГУО «Средняя школа №34 г. Бобруйска»

Смоловская Ульяна, ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска».