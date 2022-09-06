Первоклассник в Москве случайно выстрелил себе в голову из оружия отца
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В Москве (Россия) правоохранители проводят проверку по факту огнестрельного ранения первоклассника. Об этом со ссылкой на «РенТВ» информирует «Газета.ру».
По сведениям источника, ребенок нашел травматическое оружие отца. Мальчик случайно выстрелил в себя. Школьник был госпитализирован с ранением головы.
Родители ребенка в момент выстрела находились в соседней комнате.
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