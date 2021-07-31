Первое олимпийское золото в копилке белорусов! Иван Литвинович – олимпийский чемпион Токио!

Белорус Иван Литвинович завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Играх Олимпиады в Токио.

В финале соревнований уроженец Вилейки показал результат 61,175 балла. Второе место занял китайский атлет Дунь Дунь - 61,235, а третьим стал австралиец Дилан Шмидт - 60,565.

Олимпийский чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров разместился на четвертой позиции итогового протокола - 60,565 балла.

Таким образом, Беларусь завоевывает вторую золотую медаль подряд на Олимпиаде в Рио и Токио в прыжках на батуте.