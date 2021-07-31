Первое олимпийское золото в копилке белорусов! Иван Литвинович – олимпийский чемпион Токио!
98 0
Белорус Иван Литвинович завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Играх Олимпиады в Токио.
В финале соревнований уроженец Вилейки показал результат 61,175 балла. Второе место занял китайский атлет Дунь Дунь - 61,235, а третьим стал австралиец Дилан Шмидт - 60,565.
Олимпийский чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров разместился на четвертой позиции итогового протокола - 60,565 балла.
Таким образом, Беларусь завоевывает вторую золотую медаль подряд на Олимпиаде в Рио и Токио в прыжках на батуте.
также
-
Первое олимпийское золото в копилке белорусов! Иван Литвинович – олимпийский чемпион Токио!
-
Дзюдоист Никита Свирид завершил выступление на Олимпиаде в Токио
-
Лукашенко высказался о медальных результатах белорусских спортсменов
-
Белорусский боксер Александр Радионов уступил в поединке олимпийского турнира
-
Боксер Александр Радионов из Бобруйска одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира (добавлены фото)