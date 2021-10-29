Первое место на Областной спартакиаде ДЮСШ по волейболу

26-27 октября в г. Могилёве прошла Областная спартакиада ДЮСШ по волейболу среди девушек 2007-2008 гг.р. Где команда учреждения «ДЮСШ 4 г. Бобруйска» заняла первое место.

Состав команды: Шинкарева Алина, Осиновик Александра, Смирнова Арина, Смирнова Анастасия , Алексеева Александра , Дашковская Ольга, Тужикова Дарья, Колесникович Алиса, Меньковская Полина, Орешко Антонина ,Царик Полина, Сапоненко Алина. Тренер-преподаватель команды: Ковриго Людмила Николаевна

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