Первое издание «Гарри Поттера» продано за $471 тыс.

Первое издание романа "Гарри Поттер и философский камень" британской писательницы Джоан Роулинг в твердом переплете было продано на аукционе за рекордную сумму в $471 тыс., передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-релиз аукционного дома Heritage Auctions.

Стартовая цена лота составила $75 тыс.

Проданное издание "Гарри Поттер и философский камень" вышло в 1997 году и было напечатано тиражом в 500 экземпляров.

"Это не только самая дорогая из когда-либо проданных книг о Гарри Поттере, но и самая дорогая опубликованная на коммерческих условиях художественная литература XX века из когда-либо проданных", - говорится в заявлении исполнительного вице-президента Heritage Auctions Джо Маддалены.

Британская писательница Джоан Роулинг написала еще шесть книг про мальчика-волшебника. Они были выпущены тиражом в 500 млн экземпляров на 80 языках мира. По их мотивам снято восемь фильмов, которые собрали $7,8 млрд в мировом прокате.