С 15 по16 февраля в Могилеве, прошло Первенство Могилевской области по волейболу среди юношей 2006-2007 гг.р

По итогам прошедших матчей места распределились следующим образом:

Первое место заняла команда «ДЮСШ г. Кличева»;

Второе - команда «ДЮСШ № 4 г.Бобруйска»;

Третье - команда «СДЮШОР "Химволокно";

Четвертое – команда «ДЮСШ "Коммунальник".

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