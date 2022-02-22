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Спорт

Первенство Могилевской области по волейболу

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Первенство Могилевской области по волейболу

С 15 по16 февраля в Могилеве, прошло Первенство Могилевской области по волейболу среди юношей 2006-2007 гг.р

По итогам прошедших матчей места распределились следующим образом:

Первое место заняла команда «ДЮСШ г. Кличева»;
Второе - команда «ДЮСШ № 4 г.Бобруйска»;
Третье - команда «СДЮШОР "Химволокно";
Четвертое – команда «ДЮСШ "Коммунальник".

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