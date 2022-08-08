Первая партия зерноуборочных комбайнов переброшена с юга на север Могилевской области

Первая партия зерноуборочных комбайнов переброшена 7 августа с южных в северные районы Могилевской области. Это необходимо для ускорения темпов уборки и снижения потерь зерна, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Ланкуть.

"Южные районы - Осиповичский, Бобруйский, Кировский, Глусский - уже вплотную подошли к экватору уборки или даже преодолели его, впереди завершающая стадия страды, - отметил Анатолий Ланкуть. - Чтобы ускорить темпы по всей области, принято решение часть комбайнов перенаправить в северные районы области. Ведь юг и север очень отличаются по климатическим и погодным условиям. Так, если в одной части хлеб созревает раньше и уборка уже идет полным ходом, то в другой зерно еще влажное, достаточно не налилось. Сегодня север входит в активную стадию страды: зерно готово, дело осталось за техникой и погодой. Поэтому сегодня 6 комбайнов переброшены из Кировского в Быховский район".

По словам Анатолия Ланкутя, ротацию техники необходимо делать именно в середине, а не в конце уборочной кампании, пока есть нормальные площади, нет больших сорняков, да и погода благоприятствует. "В прежние годы комбайны перебрасывались лишь в конце уборки - это вторая половина августа, и в этом плане мы опаздывали, - уточнил специалист. - Теперь решили сделать более эффективно - перегнать технику в разгар страды и получить больший валовый сбор с хороших площадей. Опыт показывает, что после 25 августа дни становятся намного короче и холоднее, а из-за постоянных туманов зерно более влажное".

Новая тактика позволит ускорить темпы и снизить потери. Уже через 3-4 дня еще 7 комбайнов Заднепровского межрайагросервиса будут отправлены в Быховский, Круглянский, Горецкий и Мстиславский районы. В первую очередь аграрии будут убирать самые урожайные поля, чтобы увеличить намолоты. На утро 7 августа в области убрано 30,4% площадей, урожайность составила 31,6 ц/га, что выше прошлогодней на 1,2 ц/га. Наиболее высокие показатели в южной части региона. Так, Глусский район уже убрал 78% всех площадей, Бобруйский - 49%, Кировский - 48% и Осиповичский - 43%.

Темпы уборки за день составляют примерно 4% площадей, что дает возможность прогнозировать окончание массовой уборочной в течение 25 дней. На полях области сейчас работают 95% от наличных в области комбайнов, или 979 из 1045 единиц техники.