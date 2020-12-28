Первая партия вакцины “Спутник V” поступит в Беларусь в начале 2021 года

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года, рассказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в программе "Неделя" на телеканале СТВ.

"Вскоре, в начале 2021 года, первая партия вакцины поступит в Беларусь для вакцинации", - сказал Дмитрий Мезенцев.

"Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Беларуси, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно", - отметил посол.

Дмитрий Мезенцев констатировал, что этот год был очень сложным, поскольку пандемия COVID-19 не была ожидаемой. Вместе с тем он считает, что "это еще один повод для определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств".

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Беларуси выдало регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V". После этого она может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории страны. Ранее Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях российской вакцины.