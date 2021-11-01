Персональная выставка Елены Нелюбиной пройдет во Дворце искусств
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С 1 по 21 ноября, во Дворце искусств, пройдет персональная выставка белорусской художницы Елены Нелюбиной.
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