Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Персональная выставка Елены Нелюбиной пройдет во Дворце искусств

44 0

Персональная выставка Елены Нелюбиной пройдет во Дворце искусств

С 1 по 21 ноября, во Дворце искусств, пройдет персональная выставка белорусской художницы Елены Нелюбиной.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »