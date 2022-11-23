Переживаем, но ответственность не несем

На почтовый адрес редакции (вы тоже можете, дорогие читатели, присылать на babruiskae@gmail.com) пришло письмо с забавным фото во вложении: «Кто-то оставил миниатюрную собачку в камере хранения торгового центра. Не смогли удержаться и не сфотографировать, как в маленьком ящике дожидался своего хозяина йоркширский терьер. Камера хранения вентилируемая, поэтому жизни питомца ничего не угрожало, однако, согласитесь, несколько странно, что в месте, где покупатели оставляют вещи, оставили своего питомца».

Не сказать, что случай беспрецедентный, но он натолкнул нас на обсуждение вопроса о работе камер хранения в наших магазинах. Точной даты, когда впервые в торговых заведениях появились ячейки, нет, однако надо полагать, что в один день с открытием магазинов самообслуживания. Ведь до той поры действовала схема: деньги – продавцу, товар – покупателю. То есть сперва надо было оплатить товар и только затем его получить. В советских магазинах можно было встретить и иную модель – «карусель». Принцип ее следующий: покупатель вставал в очередь, например, за конфетами, и дожидался, пока их взвесит продавец, а затем даст бумажку с указанием суммы, которую надо оплатить. С этой бумажкой он шел в кассу, отстаивал очередь и оплачивал стоимость товара. Замыкал цепочку продавец, который взамен чека выдавал конфеты. Согласитесь, удобства немного, зато кражи, думается, случались реже.

Что ж, удобства и выбора больше, но и за вещами стоит следить внимательнее. Прежде всего заметим, что в соответствии с законодательством продавец не вправе препятствовать входу покупателей в торговый зал со своими вещами, но, напомним, что с собаками вход воспрещен по вполне понятным причинам. Даже маленький питомец может «наделать шороху» среди торговых рядов, пока хозяин вдумчиво читает состав какой-нибудь шоколадки. Что же остается хозяину малюсенького питомца, которого и на улице на привязи страшно оставить, а тут как раз подходящая конура с замочком? Естественно, можно посоветовать владельцу оставить животину дома, но если в магазин захотелось спонтанно или только за молоком да хлебом? Жестокого обращения с животными мы тут не углядели, ведь собаку оставили с воздухом, в тепле и безопасности.

Вернемся к ответственности за сохранность вещей. Администрация во всяческих формах предупреждает, что ответственность не несет, особенно повеселила надпись в одном ТЦ: «Переживаем, но ответственность не несем». Как заботливо. Однако наличие в магазинах камер хранения означает, что магазин готов заключить с покупателем безвозмездный договор хранения вещей. В соответствии со ст. 777 Гражданского кодекса Республики Беларусь после закрытия вещей в камере хранения на ключ и получения жетона с номером ячейки договор безвозмездного хранения между торговым объектом и покупателем считается заключенным. И в соответствии с п. 1 ст. 776 Гражданского кодекса хранитель обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной, и возвратить эту вещь в сохранности. Это в идеале. Но на практике администрация часто заявляет, что ответственность за вещи в камерах она таки не несет. Как тогда следует себя вести пострадавшему? Либо не берите ценные вещи в магазин, либо держите при себе. Если уж случилось несчастье, вызывайте милицию, фиксируйте по возможности все на камеру телефона. Это пригодится для дальнейших разбирательств.

Добавим, что пока защита в наших гипермаркетах вещей довольно слаба, а в это время в китайском ТЦ Global Harbour процветают камеры хранения для мужей, оснащенные игровыми приставками. За время существования сервиса не было ни одного случая кражи возлюбленного, может, потому что к мужскому сердцу не так легко подобрать нужный ключ?

P.S. Наш читатель добавляет, что, когда возвращался за своими вещами после совершения покупок, четвероногого милашки уже не было: они с хозяином отправились восвояси.

Анастасия Кастрица