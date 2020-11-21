Перевёрнутый кот стал героем фотошоп-битвы и всплеском мемов в сети
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В интернете правило одно: можно всё что угодно превратить шутку. Нашёл прикольную фотографию — открывай фотошоп и доведи её до абсурда. Эта поза, эти белые подмышки, этот взгляд! Как можно было пройти мимо? Правильно, никак! Взгляните, что получилось у мастеров фотошопа:
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