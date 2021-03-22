Переменная облачность и до +6°С
125 0
0
Фотографии: pixabay.com / heungsoon
Во вторник будет переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 4-9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью 4-9 градусов мороза, местами по северу минус 10-13, в юго-западных районах - минус 1-3, максимальная днем - 1-6 градусов тепла
0
Читайте
также
также
-
Переменная облачность и до +6°С
-
Допустимый уровень цезия-137 для натурального березового сока 370 Бк/л
-
Снег и гололедица. Погода на 22 марта
-
Поисково-спасательный отряд «Феникс» разыскивает людей
-
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости