Переменная облачность и до +6°С

Во вторник будет переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 4-9 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью 4-9 градусов мороза, местами по северу минус 10-13, в юго-западных районах - минус 1-3, максимальная днем - 1-6 градусов тепла