Переменная облачность и до 33 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 17 июля
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Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно. После обеда в отдельных районах есть вероятность кратковременных ливней и грозы. Возможен слабый туман. Об этом сообщает сервис " GISMETIO".
Температура воздуха утром +26..+28С°, днем максимальная составит +33С° вечером +26..+28С°, ночью +21..+23С°.
Ветер северо-восточный свежий с порывами до 9 м/с.
Подготовила Елизавета Николайчик.
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