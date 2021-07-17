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Погода

Переменная облачность и до 33 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 17 июля

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Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно. После обеда в отдельных районах есть вероятность кратковременных ливней и грозы. Возможен слабый туман. Об этом сообщает сервис " GISMETIO".

Температура воздуха утром +26..+28С°, днем максимальная составит +33С° вечером +26..+28С°, ночью +21..+23С°.

Ветер северо-восточный свежий с порывами до 9 м/с.

Подготовила Елизавета Николайчик.

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