Переменная облачность и до 33 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 17 июля

Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно. После обеда в отдельных районах есть вероятность кратковременных ливней и грозы. Возможен слабый туман. Об этом сообщает сервис " GISMETIO".

Температура воздуха утром +26..+28С°, днем максимальная составит +33С° вечером +26..+28С°, ночью +21..+23С°.

Ветер северо-восточный свежий с порывами до 9 м/с.

Подготовила Елизавета Николайчик.