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Общество

Переменная облачность и до 32 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 8 июля

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Переменная облачность и до 32 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 8 июля

Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно без осадков. Дождей и гроз не ожидается. Об этом сообщает сервис "POGODA.BY".

Температура воздуха утром +19..+22°C, днем максимальная составит +29..+32°C, вечером +25..+28°C, ночью +20..+23°С. Ветер юго-восточный, слабый до 4 м/с.

Подготовила Елизавета Николайчик.

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