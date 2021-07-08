Переменная облачность и до 32 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 8 июля

Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно без осадков. Дождей и гроз не ожидается. Об этом сообщает сервис "POGODA.BY".

Температура воздуха утром +19..+22°C, днем максимальная составит +29..+32°C, вечером +25..+28°C, ночью +20..+23°С. Ветер юго-восточный, слабый до 4 м/с.

Подготовила Елизавета Николайчик.