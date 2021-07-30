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Погода

Переменная облачность и до 31 градуса тепла. Погода в Бобруйске на 31 июля

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Переменная облачность и до 31 градуса тепла. Погода в Бобруйске на 31 июля

В субботу, 31 июля, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь во второй половине дня по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 24 по северу до 31 градуса жары в южных районах страны.

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