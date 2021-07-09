Переменная облачность и до 29 градуса тепла. Погода в Бобруйске на 9 июля

Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно без осадков. Дождей и гроз не ожидается. Об этом сообщает сервис "GISMETIO".

Температура воздуха утром +25..+29С°, днем максимальная составит +29С°, вечером +23..+29С°, ночью +18..+20 С°. Ветер южный умеренный с порывами до 7м/с.

Подготовила Елизавета Николайчик.