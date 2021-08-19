Переменная облачность и до +27°С. Погода на 20 августа

В пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов. Днем будет от плюс 20 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку республики.