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Погода

Переменная облачность и до 26 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 20 июля

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Переменная облачность и до 26 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 20 июля

Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно, без осадков. В отдельных районах наблюдается слабый туман. Об этом сообщает сервис "GISMETIO".

Температура воздуха утром +20..+22С°, днем максимальная составит +24..+26С°, вечером +20..+22С°, ночью +16..+18С°.

Ветер утром и днем северо-западный умеренный, вечером северный умеренный с порывами до 8 м/с.

Подготовила Елизавета Николайчик.

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