Переменная облачность и до 26 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 20 июля
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Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно, без осадков. В отдельных районах наблюдается слабый туман. Об этом сообщает сервис "GISMETIO".
Температура воздуха утром +20..+22С°, днем максимальная составит +24..+26С°, вечером +20..+22С°, ночью +16..+18С°.
Ветер утром и днем северо-западный умеренный, вечером северный умеренный с порывами до 8 м/с.
Подготовила Елизавета Николайчик.
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