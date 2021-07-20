Переменная облачность и до 26 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 20 июля

Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно, без осадков. В отдельных районах наблюдается слабый туман. Об этом сообщает сервис "GISMETIO".

Температура воздуха утром +20..+22С°, днем максимальная составит +24..+26С°, вечером +20..+22С°, ночью +16..+18С°.

Ветер утром и днем северо-западный умеренный, вечером северный умеренный с порывами до 8 м/с.

Подготовила Елизавета Николайчик.