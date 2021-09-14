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Погода

Переменная облачность и до +22°С. Погода на 15 сентября

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Переменная облачность и до +22°С. Погода на 15 сентября

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, ночью слабый, днем - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 8-11, в отдельных районах страны на почве возможны слабые заморозки до минус 2. Днем будет от плюс 14 по северо-востоку до 22 градусов тепла по юго-западу.

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