Переменная облачность и до +22°С. Погода на 15 сентября
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В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, ночью слабый, днем - 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 8-11, в отдельных районах страны на почве возможны слабые заморозки до минус 2. Днем будет от плюс 14 по северо-востоку до 22 градусов тепла по юго-западу.
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