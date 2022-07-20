Переменная облачность и до +21 тепла: погода в Бобруйске на 20 июля

Сейчас в Бобруйске +17,5°C. Ветер северо-западный легкий, 3,3 м/с.

Сегодня в городе на Березине ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, порывами до 11 м/с. Температура воздуха днем +16..+21°C. Такие данные приводит Белгидромет.

Стоит отметить, что Белгидромет также предупредил: сегодня, 20 июля, в отдельных районах по востоку республики ожидаются грозы, днем местами, преимущественно по восточной половине, усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.