Переменная облачность и до +19°С. Погода на 7 сентября
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Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по юго-востоку до 9 градусов тепла по северо-западу, местами по юго-востоку ожидаются заморозки от нуля до минус 2. Днем будет 14-19 градусов тепла.
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Переменная облачность и до +19°С. Погода на 7 сентября