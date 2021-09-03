Переменная облачность и до +17°С. Погода на 4 сентября
78 0
Фотографии: pixabay.com / lagrangehervé
В субботу ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по югу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.
Читайте
также
также
-
Переменная облачность и до +17°С. Погода на 4 сентября
-
Пора укутываться в плед. Первые заморозки ожидаются в Беларуси в выходные
-
Сильный ветер и до 20 градусов тепла. Погода на 3 сентября
-
Дожди и туман. Погода на 2 сентября
-
Дожди и до 21 градуса тепла. Погода на 1 сентября
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости