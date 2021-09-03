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Погода

Переменная облачность и до +17°С. Погода на 4 сентября

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Переменная облачность и до +17°С. Погода на 4 сентября

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по югу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.

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