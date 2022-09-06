Переливал бензин в канистру и получил ожоги. Судебные эксперты помогли разобраться в обстоятельствах происшествия

Судебные эксперты провели экспертизы по факту пожара, который произошел в Дрибинском районе на территории склада горюче-смазочных материалов в мае этого года.

Установлено, что должностное лицо одной из сельхозорганизаций переливало бензин из металлического ведра в полимерную канистру с помощью металлической лейки. Произошло воспламенение бензина, загорелась одежда, а человек получил термические ожоги. Работники организации своевременно ликвидировали пожар, а пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, где он прошел курс лечения.

По результатам судебной медицинской экспертизы установлено, что у мужчины имеются термические ожоги I, II, III, IV степеней, площадью около 35% поверхности тела (лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей), которые по признаку опасности для жизни относятся к тяжким телесным повреждениям.

Согласно результатам пожарно-технической экспертизы причиной пожара стало воздействие разряда статического электричества на газовоздушную смесь паров бензина с воздухом. Судебными экспертами установлено нарушение требований пожарной безопасности, находящееся во взаимосвязи с причиной пожара, – в момент происшествия при работе с бензином не предприняты меры по недопущению образования статического электричества.

Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами. Для недопущения возникновения пожаров от воздействия разрядов статического электричества при работе с легковоспламеняющимися жидкостями или газами необходимо применять заземление для своевременного отвода статического электричества и недопущения его накопления. В частности, при переливании бензина целесообразно использовать металлические емкости и средства индивидуальной защиты (специальную одежду, на которой не происходит накопление зарядов статического электричества).