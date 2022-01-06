На площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми, сообщает ТАСС.

На место прибыли войска, начали операцию по "зачистке" территории от зачинщиков беспорядков.

Ранее на площадь подъехали десятки вооруженных людей, агрессивно настроенных, в том числе к журналистам. Через некоторое время на БТР и грузовиках прибыли около 300 военных, одинаково экипированных в зеленый камуфляж и маски, они начали окружать площадь по периметру, выдавливая гражданских за оцепление. Позже началась стрельба внутри кольца. При этом военные стреляли в воздух.

В ночь на четверг комендатура Алматы сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации. Сотовая связь и интернет в городе недоступны.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области (юго-запад страны), где жители протестовали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алматы (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим чрезвычайного положения на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ подтвердили решение о направлении Миротворческих сил в Казахстан.

"В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи, - отмечается в комментарии пресс-секретаря ОДКБ. - В обращении говорится, что эта ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

"Казахстанская сторона провела консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ и направила обращение главам государств - членов ОДКБ об оказании военной помощи Республике Казахстан. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в стране", - подчеркнули в Секретариате ОДКБ.