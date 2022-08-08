Перечень работ по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов скорректирован в Беларуси

В Беларуси скорректирован перечень работ по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов. Это предусмотрено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 10 июня 2022 года №8, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 20 апреля 2005 года №16, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом в перечень работ по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов включены: комплексное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, расположенных на придомовых территориях жилого дома или группы жилых домов, озелененных территориях парков, скверов, бульваров, других насаждений, зон отдыха, лесопарков, включая их хозяйственные части, и лесов; озеленение территорий населенных пунктов; уборка, мойка и полив улиц, включая мостовые сооружения и другие общественные места на территории населенных пунктов, в том числе с обработкой дезинфицирующими растворами.

Кроме того, в перечень входит уборка и вывоз снега, льда, мусора, посыпка всех видов дорожных покрытий противогололедным материалом (ручным и механизированным способом), приготовление противогололедных материалов, плавление снега, снежно-ледяных образований, в том числе содержание (эксплуатация) снегосплавных пунктов, площадок складирования снега, включая их рекультивацию; нанесение разметки проезжей части улиц, на придомовых территориях, включая разметку велосипедных и велопешеходных дорожек, искусственных неровностей, лестничных сходов и пригласительных площадок подземных пешеходных переходов; содержание (эксплуатация), ремонт, установка, замена элементов объектов внешнего благоустройства придомовых территорий жилого дома или группы жилых домов, включая приобретение и установку (взамен ранее демонтированного) оборудования детских игровых и спортивных площадок, площадок и навесов для контейнеров, а также подвоз, замену и подсыпку песка в песочницы.

В список также вошли ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, актов вандализма, в том числе устранение несанкционированных надписей на объектах внешнего благоустройства, подземных пешеходных переходах, мостовых сооружениях; изготовление или приобретение, установка, содержание и ремонт аншлагов, информационных табличек, панно на природоохранную тематику, используемых для сохранения насаждений населенного пункта и пригородных лесов; отлов бешеных и безнадзорных животных, диких зверей, птиц и рукокрылых, оказавшихся в черте населенного пункта, их транспортировка, содержание и (или) уничтожение, а также приобретение необходимых препаратов, инвентаря, оборудования для этих целей, приобретение жетонов, регистрационных удостоверений для собак и кошек; снятие, ликвидация гнезд птиц и жалоносных насекомых с объектов внешнего благоустройства, объектов растительного мира; текущий ремонт и содержание плотин и других гидротехнических сооружений.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.