Перечень лабораторий с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19» определит Минздрав

Министерство здравоохранения определит перечень лабораторий для проведения исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19», сообщает Совмин. Это предусмотрено распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 1 марта 2021 года № 44р.

- Документ принят в целях обеспечения оказания в республике услуг физическим лицам, перемещающимся по территории ЕАЭС воздушным транспортом, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», - пояснили в правительстве. - Минздраву также необходимо обеспечить взаимодействие с РУП «Национальный центр электронных услуг» по вопросам передачи данных в систему «Путешествую без COVID-19».

Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить взаимодействие с Минздравом при организации перемещения через воздушные пункты пропуска лиц, при предъявлении ими с использованием указанного мобильного приложения отрицательных результатов тестов на COVID-19.