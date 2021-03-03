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COVID-19

Перечень лабораторий с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19» определит Минздрав

mogilevnews 23 0

Перечень лабораторий с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19» определит Минздрав

Министерство здравоохранения определит перечень лабораторий для проведения исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19», сообщает Совмин. Это предусмотрено распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 1 марта 2021 года № 44р.

- Документ принят в целях обеспечения оказания в республике  услуг физическим лицам, перемещающимся по территории ЕАЭС воздушным транспортом, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», - пояснили в правительстве. - Минздраву также  необходимо обеспечить взаимодействие с РУП «Национальный центр электронных услуг» по вопросам передачи данных в систему «Путешествую без COVID-19».

Министерству транспорта и коммуникаций  поручено обеспечить взаимодействие с Минздравом  при организации перемещения через воздушные пункты пропуска лиц, при предъявлении ими с использованием указанного мобильного приложения  отрицательных результатов тестов на COVID-19.

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