Переболевших COVID-19 предостерегли от поездок на море

Эпидемиолог Дмитрий Константинов рассказал в интервью RT, как долго переболевшие коронавирусом должны подождать перед поездкой для отдыха на море.

"После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия".

Эпидемиолог отметил, что в первую очередь от поездок на море следует отказаться людям, которые перенесли заболевание COVID-19 в тяжелой или крайне тяжелой форме. Но даже тем, кто перенес коронавирус в легкой форме, лучше хотя бы в течение месяца после выздоровления воздержаться от путешествий.

Константинов пояснил: у постковидного синдрома есть патологические долгосрочные проявления, они могут оставаться в течение трех месяцев после выздоровления.