Переболевшие коронавирусом могут стать донорами иммунной плазмы анти-COVID-19
mogilevnews.by 116 0
В стране фиксируется постоянная потребность в иммунной плазме анти-COVID-19 для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Минздрав предлагает переболевшим COVID-19 принять участие в донации и стать донорами иммунной плазмы анти-COVID-19.
Плазму принимают во всех областных городах.
Центр трансфузиологии есть и в Могилеве.
Звоните по номеру телефона - +375 222 78-14-22.
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