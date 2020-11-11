Переболевшие коронавирусом могут стать донорами иммунной плазмы анти-COVID-19

В стране фиксируется постоянная потребность в иммунной плазме анти-COVID-19 для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Минздрав предлагает переболевшим COVID-19 принять участие в донации и стать донорами иммунной плазмы анти-COVID-19.

Плазму принимают во всех областных городах.

Центр трансфузиологии есть и в Могилеве.

Звоните по номеру телефона - +375 222 78-14-22.