Перебои в электроснабжении за сутки зафиксированы в 426 населенных пунктах Беларуси

Энергетики работают в усиленном режиме в условиях непогоды. Такая информация опубликована в Telegram-канале "Минэнерго Официальный".

В Беларуси за прошедшие сутки перебои в электроснабжении зафиксированы в 426 населенных пунктах. В устранении неполадок были задействованы 342 человека и 133 единицы техники. Восстановительные работы продолжаются.

"Последствия ледяного дождя и снегопадов больше всего были ощутимы в Минской области, - говорится в сообщении. - Энергоснабжающие организации ведут постоянный мониторинг метеорологической обстановки. Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения технологических нарушений в случае их возникновения. Аварийные бригады несут круглосуточное дежурство".

В стране на 12 декабря объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица, местами сильный порывистый ветер. Возможно обледенение проводов и налипание на них мокрого снега.