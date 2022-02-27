Перцов: СМИ сыграли важнейшую роль в информировании населения об изменениях Конституции

СМИ сыграли важнейшую роль в информировании населения о предлагаемых изменениях Конституции, заявил министр информации Владимир Перцов в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Новеллы в Конституцию на стадии подготовки, обсуждения нашли широкое освещение во всех государственных СМИ. Все новшества были донесены до каждого белоруса. И каждый белорус понял, что, придя на участок и сделав свой выбор, он участвует в своем будущем, будущем своих детей, он определяет, по какому закону, по какому правилу взаимоотношений общества и государства будет жить вся наша страна и его семья в частности", - сказал Владимир Перцов.

Он подчеркнул: благодаря СМИ население Беларуси было широко вовлечено и в обсуждение предлагаемых изменений, и в голосование. "Здесь не последнюю, а может и первую, роль занимают средства массовой информации, потому что за два последних года в силу определенных событий мы сделали выводы", - сказал он.

Характеризуя в целом работу СМИ на данном этапе, министр заметил: "Мы собрались и ведем себя по-другому - агрессивно, продвигая в целом государственную информационную политику, государственную идеологию".