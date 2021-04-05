Перцов назначен министром информации Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова министром информации Беларуси.

До настоящего времени Владимир Перцов занимал пост директора представительства МТРК "Мир" в Беларуси.

Перцов Владимир Борисович родился в 1974 году в городе Витебске.

В 1996-м окончил Витебский государственный университет им.Машерова, в 2007 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1995-1999 годах - редактор Витебского областного телерадиообъединения, в 1999-2002 годах - главный редактор областного радио Витебского областного телерадиообъединения.

В 2002-2003 годах возглавлял Гродненское областное телерадиообъединение. В 2003-2008 годах - директор республиканского унитарного предприятия радиотелецентра "Телерадиокомпания "Гродно".

2008-2010 - директор дирекции вещания телеканала "РТР-Беларусь" ЗАО "Столичное телевидение".

С 2010 года работал в должности директора представительства МТРК "Мир" в Беларуси.