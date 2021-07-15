Пенсионеры: уберечь от пожара

Пожары происходят не по расписанию. Они происходят тогда, когда человек теряет бдительность, допуская грубые нарушения правил пожарной безопасности. За 6 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 419 пожаров, погибло 60 человек. Травмировано 26 человек.

Причины пожаров неизменны. На первом месте неосторожное обращение с огнём. К слову это – 157 пожаров из общего числа.

На втором месте - нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования и теплогенерирующих установок – 92 пожара.

Также среди причин - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 81 пожар; детская шалости с огнем – 4 пожара; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых устройств – 2 пожара; проявление сил природы – 1 пожар.

Огонь зачастую выбирает самых беззащитных – пенсионеров и инвалидов. Из 60 погибших - 38 пенсионеры и инвалиды.

Усильте контроль за Вашими престарелыми родственниками, отремонтируйте проводку и печь, замените устаревшие электроприборы и газовые плиты, установите в комнатах автономные пожарные извещатели, помогите с наведением порядка на подворье.

С целью предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем и гибели на них лиц пенсионного и пожилого возраста спасатели дважды в год с июля по август и с сентября по октябрь проводят акцию «С заботой о безопасности малой Родины».

Место проведения: сельские населенные пункты, города, садовые товарищества, сельскохозяйственные предприятия и трудовые коллективы. Аудитория: пенсионеры и пожилые люди.

Берегите себя и близких вам людей! Телефоны МЧС 101 и 112.