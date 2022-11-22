Пенсионерка в Могилеве оформила кредиты и перевела аферистам около Br9 тыс.

В Могилеве пенсионерка перевела аферистам более Br9 тыс. после звонка в мессенджере. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Пенсионерке позвонила неизвестная, представилась сотрудницей МВД и сообщила, что на 67-летнюю женщину злоумышленники пытаются оформить кредит. Ее попросили помочь правоохранителям в поимке преступников и никому не сообщать об этом под угрозой уголовной ответственности. Женщина согласилась.

Еще после нескольких звонков якобы тоже от милиционеров могилевчанка получила инструкцию для дальнейших действий. Нужно было сходить в несколько банков и подать заявки на кредиты с максимально возможной суммой. После получения денег женщине сказали перевести их на указанный счет, что она и сделала двумя платежами в течение пары дней.

Лишь когда обслуживающий банк заблокировал ее карту из-за подозрительных операций и настоящий сотрудник службы безопасности объяснил причину блокировки, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию. В сумме потерпевшая перевела аферистам более Br9 тыс.

Правоохранители напоминают, что сотрудники органов внутренних дел и банковские работники не пользуются мессенджерами для общения с гражданами, не просят оказать содействие в поимке злоумышленников путем получения кредитов и перевода денег. При поступлении подобных звонков следует прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.