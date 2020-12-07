Пенсионерка благодарит сотрудников Бобруйского РОВД. Оперативники раскрыли кражу с ее дачи за один день

С наступлением осенне-зимнего периода большинство граждан изредка посещают свои дачные домовладения, либо не приезжают туда вообще до наступления весенних полевых работ. В связи с этим отмечается активность криминогенного контингента, в части преступных посягательств на вышеуказанные объекты. Зачастую злоумышленники уповают на безнаказанность за свои действия, так как вероятность быть застигнутыми на месте преступления очень низкая.

Подобная ситуация произошла и с дачным домиком жительницы поселка Брожа Бобруйского района пенсионеркой Ириной Непогодиной.

«В один из дней мы обнаружили пропажу 7-метровых металлических углов, которые собирались использовать при постройке веранды – на снегу были видны отпечатки ног чужаков. Я сразу позвонила на «102» и была приятно удивлена: меня очень аккуратно расспрашивали, как будто даже успокаивали. В этот же день сотрудники Бобруйского РОВД уже вернули мне мое имущество, а злоумышленники были найдены!

Я очень удивилась, что так быстро можно было установить, кто украл мои вещи, однако благодаря профессионализму майора милиции Александра Шило и лейтенанта милиции Александра Лазуткина это получилось сделать очень оперативно. Они мне оба понравились – такие аккуратные, воспитанные и сообразительные!

Конечно, может быть для кого-то пропажа углов для веранды небольшая трагедия, однако для меня было важно их вернуть, потому что я пенсионерка. В тот вечер мне вся деревня звонила, люди интересовались, что случились и также были приятно удивлены работе Бобруйского РОВД, чьи сотрудники так быстро мне помогли! Еще раз большое спасибо им!» - отметила Ирина Александровна.

ОИОС УВД и Бобруйский РОВД