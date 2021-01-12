Пенсионера спас автономный пожарный извещатель

Ночью 12 января в 2.31 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Осово Горбацевичского сельского Совета Бобруйского района. О случившемся сообщил сосед. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение внутри и кровли дома, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри находится человек. Дом жилой, одноэтажный, деревянный, оборудован 1 автономным пожарным извещателем (АПИ), который был установлен в 2016 году за собственные средства. В результате сработки АПИ спасен хозяин дома. Пенсионер 1938 года рождения проснулся от звука, сработавшего АПИ, обнаружил задымление в доме и вышел самостоятельно через двери во двор. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона» с диагнозом «отравление продуктами горения», состояние удовлетворительное. В результате пожара уничтожены кровля и перекрытие по всей площади, обуглены стены в доме, повреждено имущество. Работниками МЧС спасены сарай и пристройка. Причина пожара устанавливается.